ОК "Юг": враг время от времени применяет ДРГ, как попытки разоблачить наши позиции

КИЕВ. 14 октября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщает, что обстановка на южнобузском направлении, в операционной зоне стабильно сложная, но контролируемая. Враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы как попытки разоблачить позиции, передает УНН.

Цитата

"Так, сегодня (13 октября – ред.) днем ДРГ противника вышла на наш наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери – есть погибшие и раненые – и ретировался", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Напомним

В Черном море вражеская корабельная группировка при умеренном шторме выросла до 15 единиц, продолжающих маневры вдоль южного побережья Крыма.