КИЕВ. 14 октября. УНН. Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 190 огневых задач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

ОК "Юг" информирует, что после обеда врагом нанесено огненное поражение из реактивных систем залпового огня по Апостоловской общине Криворожья. Без человеческих утрат.

К вечеру враг атаковал территорию Украины из акватории Черного моря ракетами типа "Калибр". Одну из них, направленную по Одесщине, силы нашей противовоздушной обороны уничтожили.

Вражеская авиация дважды атаковала наши позиции в районе Давыдова Брода вертолетом и штурмовиком. Без потерь.

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"Наши авиационные удары были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз эффективнее по результативности: поражены 4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также 3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач", - говорится в сообщении.

Напомним

В Черном море вражеская корабельная группировка при умеренном шторме выросла до 15 единиц, которые продолжают маневры вдоль южного побережья Крыма.