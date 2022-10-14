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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Новости: Криминал и ЧП
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Украинские защитники уничтожили три вражеских танка и "Град"

Украинские защитники уничтожили три вражеских танка и "Град"

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинские военные уничтожили три вражеских танка, "Град", тяжелую огнеметную систему "Сонцепек" и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

Украинские военные уничтожили две реактивные системы залпового огня "Ураган", "Град", тяжелую огнеметную систему "Сонцепек", станции радиоэлектронной борьбы, два 120–ти мм миномета, три вражеских танка, три командных пункта подразделений вражеской 35-ой армии.

Цитата

"При попытке проведения воздушной разведки враг лишен двух беспилотных шпионов типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним 

В Черном море вражеская корабельная группировка при умеренном шторме выросла до 15 единиц, которые продолжают маневры вдоль южного побережья Крыма.

Источник: УНН
Теги: Украина, война с Россией
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