Глава Запорожской ОВА сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру

КИЕВ. 14 октября. УНН. Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру, передает УНН.

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"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь к укрытиям. Берегите себя!", - написал он в Telegram.

Напомним

С 30 сентября в Запорожье зарегистрировали более 70 погибших и сотни раненых в результате ракетных атак со стороны россии.