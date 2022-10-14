Новости: Криминал и ЧП
14 октября 2022, 05:30 • Юлиана Росковинская • 9210
Глава Запорожской ОВА сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру
КИЕВ. 14 октября. УНН. Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру, передает УНН.
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"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь к укрытиям. Берегите себя!", - написал он в Telegram.
Напомним
С 30 сентября в Запорожье зарегистрировали более 70 погибших и сотни раненых в результате ракетных атак со стороны россии.
Источник: УНН
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