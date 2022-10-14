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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Глава Запорожской ОВА сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру

Глава Запорожской ОВА сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру

КИЕВ. 14 октября. УНН. Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру, передает УНН.

Цитата

"Внимание! Ракетная атака врага по областному центру. Направляйтесь к укрытиям. Берегите себя!", - написал он в Telegram.

Напомним 

С 30 сентября в Запорожье зарегистрировали более 70 погибших и сотни раненых в результате ракетных атак со стороны россии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, война с Россией
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