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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Новости: Криминал и ЧП
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13020

Вражеский обстрел Запорожья: разрушениям подверглась инфраструктура одного из районов

Вражеский обстрел Запорожья: разрушениям подверглась инфраструктура одного из районов

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты атаковали Запорожье. Разрушениям подверглась инфраструктура одного из районов города. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, передает УНН.

Детали

Куртев подчеркнул, что на месте работают соответствующие службы.

Информация о пострадавших выясняется.

Добавим 

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о вражеской ракетной атаке по областному центру.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, война с Россией
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