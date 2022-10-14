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"Абсолютные герои": Зеленский обнародовал видео ко Дню защитников и защитниц Украины

"Абсолютные герои": Зеленский обнародовал видео ко Дню защитников и защитниц Украины

КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео ко Дню защитников и защитниц Украины, пишет УНН.

Цитата

"Вы сражаетесь за Украину, независимость и свободу для всех последующих поколений. Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы", - подписал видео Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 14 октября, одновременно с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем Украинского казачества отмечается День защитников и защитниц Украины.

Источник: УНН
Теги: День защитника Украины, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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