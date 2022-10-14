Вы - самое дорогое, что у нас есть: Зеленский обратился к защитникам и защитницам Украины

КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины, пишет УНН.

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«14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день борющихся. Это день того, за что мы боремся. Это день того, какую победу мы добьемся. Столетие назад Украина чтила этот день. И век после нас будет уважать», – заявил Зеленский в своем обращении.

Детали

Видеоролик с позравлениями Глава государства записал на склонах Витачева – где «был один из самых древних форпостов Руси-Украины».

По мнению Главы государства, это место – свидетель более тысячелетия истории Украины и ее важного урока.

«Были разные периоды, разные угрозы. Но Украина выстояла. Причина одна – это наши защитники и защитницы. Это наш народ, который бьется за свое право на жизнь. На Руси. На Сичи. Во времена национально-освободительной борьбы. Против нацистской оккупации. И против рашистов. Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, посягающим на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле. Это будет победа всего нашего народа», – подчеркнул Зеленский.

Так, это будет победа Вооруженных сил Украины, Сухопутных войск Украины, пехоты, танкистов, ракетных войск и артиллерии, победа Воздушных сил, зенитчиков, операторов дронов, Военно-морских сил, морских пехотинцев, Десантно-штурмовых войск, разведки, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины, пограничников, Национальной гвардии, Национальной полиции, терробороны, связистов, напомнил Президент. Тех героев, которые сейчас находятся в российском плену. Тех, кому сложнее всего, указал Глава государства.

Он упомянул также о дипломатах, волонтерах, журналистах, транспортниках, энергетиках, строителях, медиках, спасателях, саперах, учителях, государственных служащих, местном самоуправлении, фермерах, промышленниках и других украинцах, приближающих победу.

«Мир с нами. Больше, чем когда-либо в нашей истории. В том числе и это делает нас сильнее, чем когда-либо в нашей истории. Но так же, как и когда-либо в нашей истории, будущее зависит от конкретных людей. От тех, кто прямо сейчас в окопах и на боевых постах. Сыновья, братья и родители. Дочери, сестры и матери. Украинцы и украинки, которым я сейчас хочу сказать главные слова. Вы – самое дорогое, что у нас есть. Каждый и каждая», – подчеркнул Президент.

«Против вас – рашистские танки, «зеки» и наемники. Мародеры, насильники и те, кто сошел с ума от пропаганды. Тысячи людей, чья жизнь не стоит ничего для их государства. Их бросают в атаки, у них за спинами – «заградотряды», их не считают и даже не забирают, когда они гибнут. Они не знают, ради чего им жить, а потому так низменно теряют данную им Богом жизнь. За тобой же, Украинский Воин, – миллионы людей, точно знающих, ради чего живут. С тобой, Воин, в окопе – все наше государство, все, что у нас есть и так дорого для нас. С тобой – будущее детей. Золото побед наших спортсменов. Наша поэзия, искусство, наука. С тобой – София и Дворец Потоцких. Наша Хортица и Лавра. Рядом с тобой – наша Сотняя Небесная. И уважение наше, наша вера и наша любовь. Потому что государство наше – это мать для всех защитников и защитниц», - добавил Глава государства.

Напомним

Сегодня, 14 октября, одновременно с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем Украинского казачества отмечается День защитников и защитниц Украины.