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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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россия планирует уничтожить критическую инфраструктуру: Данилов предупредил об одной из самых сложных зим

россия планирует уничтожить критическую инфраструктуру: Данилов предупредил об одной из самых сложных зим

Алексей Данилов

КИЕВ. 14 октября. УНН. россия планирует уничтожить критическую инфраструктуру Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Радио НВ, отметив, что впереди сложная зима, передает УНН.

Цитата

“Это будет одна из самых сложных зим, которые нам нужно пережить. У врага стоит в планах уничтожение нашей критической инфраструктуры. То есть речь идет не только об энергетической отрасли, об электричестве. Речь идет и о газопроводах”, — отметил Данилов.

Детали

Он добавил, что россия будет продолжать совершать преступления на своей территории, чтобы обвинять Украину.

“Мы не исключаем, что рф может прибегнуть к привычным для себя акциям на территории своей страны по своей газотранспортной системе для того, чтобы в этом обвинить нашу страну”, – добавил он.

Дополнение

В Украине почти полностью восстановили мобильную связь после массовых ракетных обстрелов со стороны россии.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, война, Алексей Данилов
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