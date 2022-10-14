В школах Польши обучается около 200 тыс. детей из Украины

КИЕВ. 14 октября. УНН. В школах Польши учится около 200 тыс. детей из Украины, которые сбежали из-за вооруженной агрессии рф. Еще примерно столько же детей учатся из Польши в украинской системе образования в дистанционном формате. Об этом сообщает польское издание PAP, сообщает УНН.

Цитата



«У нас около 200 тыс. учеников, это такое же количество, как и в апогей прошлого учебного года, то есть примерно 15 мая, когда у нас тоже было около 200 тыс. учеников», - сообщил замминистра образования и науки Польши Томаш Жимковский.

Детали



Он отметил, что по сравнению с 2021 годом больше украинских учеников учится в общих классах с польскими ровесниками. По его словам, уменьшилось количество учащихся, которые обучаются в подготовительных классах.

Вторая группа украинских учеников в Польше, которая насчитывает примерно столько же человек, учатся в дистанционном формате в учебных заведениях Украины.

Дополнение

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в средних школах Чехии учатся 4523 украинских детей.