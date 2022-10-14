Зеленский собрал Ставку: обсудили подготовку военных к зиме

КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого, в частности, обсудили подготовку украинских военных к зиме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

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"Были очерчены шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий. Также были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения войск, в частности бесперебойных поставок боеприпасов и подготовки к зиме", – говорится в сообщении.

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Как отметили, участники Ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений по ситуации на фронтах и ​​вероятных действий врага в ближайший период.

Кроме того, обсудили дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных громад.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к Ставке присоединились: руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним

Министерство обороны Украины сообщило, что первоочередные потребности ВСУ в зимней форме закрыты.