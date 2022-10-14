Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,1280 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8895

В россии хотят восстановить крымский мост к 1 июля 2023 года

В россии хотят восстановить крымский мост к 1 июля 2023 года

КИЕВ. 14 октября. УНН. В россии хотят восстановить крымский мост до 1 июля 2023 года. Об этом говорится в распоряжении российского правительства от 10 октября, пишет УНН.

Цитата

«Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 1 июля 2023 года», - сказано в тексте распоряжения.

Детали

В соответствии с документом, ООО «Нижнеангарстрансстрой» определено в 2022-2023 годах единственным исполнителем «работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры крымского моста в акватории Керченского пролива».

Напомним

8 октября утром на Керченском мосту в Крыму произошел взрыв.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что за подрывом крымского моста стоит спецоперация Службы безопасности Украины.

Однако в СБУ официально заявили, что все комментарии будут после окончательной победы Украины в войне.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Крымский мост
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.