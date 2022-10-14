В россии хотят восстановить крымский мост к 1 июля 2023 года

КИЕВ. 14 октября. УНН. В россии хотят восстановить крымский мост до 1 июля 2023 года. Об этом говорится в распоряжении российского правительства от 10 октября, пишет УНН.

Цитата

«Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 1 июля 2023 года», - сказано в тексте распоряжения.

Детали

В соответствии с документом, ООО «Нижнеангарстрансстрой» определено в 2022-2023 годах единственным исполнителем «работ по проектированию и восстановлению (капитальному ремонту и (или) реконструкции) разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры крымского моста в акватории Керченского пролива».

Напомним

8 октября утром на Керченском мосту в Крыму произошел взрыв.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что за подрывом крымского моста стоит спецоперация Службы безопасности Украины.

Однако в СБУ официально заявили, что все комментарии будут после окончательной победы Украины в войне.