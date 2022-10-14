Отмена билета за 9 евро. Сколько украинцам придется платить за проезд в Германии с 2023 года

КИЕВ. 14 октября. УНН. Билет за 9 евро в Германии получит «преемника» – новый проездной на общественный транспорт. Нововведение планируется в стране с 1 января 2023 года. Об этом сообщает издание Spiegel, информирует УНН.

Детали



В документе о решении говорится, что с 2023 года федеральное правительство выделит 1,5 миллиарда евро в год на билет стоимостью 49 евро. Федеральные земли соглашаются совместно финансировать проект, но при этом хотят получить больше от центральных властей для финансирования местного транспорта, это касается так называемых фондов регионализации.



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«Сейчас уточнены технические и содержательные вопросы, чтобы можно было приступить к подготовке к внедрению. Введение общенационального билета, как запланировано 1 января 2023 года, «должно быть нашей целью», подчеркнул федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг.

По его словам, финансирование местного транспорта в целом и способы борьбы с увеличением затрат на энергию остаются открытыми.

Как отмечается, с первого июня и до конца лета по всей Германии можно было путешествовать за 9 евро в месяц.

За соответствующее решение окончательно проголосовали на всех уровнях и акционные билеты уже в продаже. За девять евро в месяц каждый может пользоваться общественным транспортом, региональными поездами по всей территории Германии, независимо от того, где вы приобрели билет.

Дополнение

Люди, бежавшие из Украины, могли пользоваться сетью Wiener Linien без билета до конца сентября.