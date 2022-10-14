Жители оккупированных территорий смогут вернуться из-за границы по свидетельству о рождении

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинцы с оккупированных территорий, которые потеряли свои документы, смогут вернуться из-за границы при наличии свидетельства о рождении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, информирует УНН.

Цитата

"Согласно постановлению №57 и изменениям в порядке пересечения границы, граждане Украины до 18 лет пропускаются на территорию нашего государства при наличии свидетельства о рождении. Государственная пограничная служба самостоятельно вносит данные о человеке в базу. Граждане старше 18 лет, потерявшие свои документы , будут также пропускаться при наличии свидетельства о рождении, идентификацию лица будут проводить уже на территории Украины", – говорится в сообщении.

Добавим

Также принято решение расширить полномочия консульств Украины в Казахстане, Турции, Грузии, Эстонии и Латвии для упрощения и ускорения порядка выдачи временного удостоверения возвращения в Украину.

Напомним

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине втрое возросло количество внутренне перемещенных лиц – по состоянию на 3 октября их 4,6 млн.