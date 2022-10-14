Эрдоган заявил, что говорил с путиным об "инциденте на Керченском мосту". В кремле ранее отрицали обсуждение темы Украины

КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне обсуждал с российским диктатором владимиром путиным "инцидент на Керченском мосту". Об этом турецкий лидер заявил в разговоре с журналистами, сопровождавшими его на саммите в Астане, пишет УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

Детали

Как сообщается, Эрдоган заверил, что Анкара продолжит играть роль посредника для мирного «урегулирования разногласий» между россией и Украиной.

«россия и ряд других стран продолжают доверять Турции. На встрече с путиным (в Астане – ред.) мы обсудили ситуацию, в частности, относительно инцидента на Керченском мосту. путин предоставил некоторую техническую информацию. Нас радует неизменность доверия к Турции», – сказал он.

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Напомним

Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил накануне, якобы во время встречи президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана и диктатора владимира путина "тема Украины" не обсуждалась.

Как отмечали СМИ, Эрдоган неоднократно пытался выступать посредником в российско-украинской войне. Поэтому ожидалось, что Украина будет одной из тем переговоров Эрдогана с путиным в Астане.

"Инцидент на Керченском мосту"

8 октября утром на Керченском мосту в Крыму произошел взрыв.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что за подрывом крымского моста стоит спецоперация Службы безопасности Украины.

Однако в СБУ официально заявили, что все комментарии будут после окончательной победы Украины в войне.