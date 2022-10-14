ВСУ деоккупировали уже 1620 населенных пунктов – ОП

КИЕВ. 14 октября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины деоккупировали 1620 населенных пунктов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата



"С начала войны деоккупировано 1620 населенных пунктов", – сказал Тимошенко.



Детали

На освобожденных территориях восстановлено:

• Сумская область – 1024 объекта;

• Запорожская область – 1147 объектов;

• Николаевская область – 1804 объекта.

Также Тимошенко призвал благоразумно потреблять электроэнергию и тепло с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Напомним

Издание Financial Times со ссылкой на западных военных пишет, что ВСУ могут освободить Херсон от российской оккупации и вернуть контроль над правым берегом Днепра уже на следующей неделе.