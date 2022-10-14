В кгб беларуси опровергли информацию о контртеррористической операции

КИЕВ. 14 октября. УНН. Комитет государственной безопасности республики беларусь опроверг информацию о контртеррористической операции. Об этом сообщило белорусское издание БелТА со ссылкой на источники, пишет УНН.

Цитата

"На территории республики беларусь контртеррористическая операция не проводилась и пока не проводится. Информация, которая распространяется в интернете, носит недостоверный характер", – отметил источник в кгб.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что контртеррористическая операция – это специальные меры по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, прекращению деятельности террористической организации, незаконного вооруженного формирования, которые проводят для защиты интересов государства, обеспечения безопасности граждан и организаций, обезвреживания террористов.

Согласно закону республики беларусь от 3 января 2002 года №77-З "О борьбе с терроризмом" режим КТО на территории страны вводит комитет госбезопасности.

"В настоящее время в республике проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению. Примером тому являются завершившиеся 12 октября в ельске гомельской области тактико-специальные учения мвд, которые проходили в тесном взаимодействии с представителями силового блока и органов местной власти", – добавили в кгб.

Напомним

Оппозиционное белорусское издание “Наша Нива” сообщило, что самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко решил провести скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности строевых частей.