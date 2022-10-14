Новости: Война
14 октября 2022, 13:19 • Юлия Шрамко • 13530
Оккупанты нанесли удары по Харькову, более четырех "прилетов" - мэр
КИЕВ. 14 октября. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в пятницу, 14 октября, сообщил, что в городе было более четырех "прилетов". Вражеские удары подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Четыре «прилета» в Харькове", - написал сначала Терехов.
А затем добавил: "Еще несколько взрывов".
"Вниманию жителей Харьковской области: не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары по Харькову!" – подчеркнул глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Напомним
Российские захватчики 13 октября вечером обстреляли город Харьков. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты попали в Холодногорский район
Источник: УНН
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