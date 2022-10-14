Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,1280 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
14175

В Киевской области учебные заведения еще неделю будут работать дистанционно

В Киевской области учебные заведения еще неделю будут работать дистанционно

КИЕВ. 14 октября. УНН. Из-за высокой угрозы ракетных обстрелов учебные заведения Киевской области будут работать в дистанционном режиме до 21 октября. Об этом сообщила Киевская ОВА, передает УНН.

Цитата

"На следующей неделе, с 17 по 21 октября, учебные заведения Киевской области продолжат работать в дистанционном режиме. Такое решение приняли во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области 13 октября 2022 года. Оно обусловлено усиленной угрозой ракетных обстрелов со стороны российской федерации", – говорится в сообщении.

Детали

Речь идет о всех образовательных учреждениях любых форм собственности – общего среднего, дошкольного, профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования.

Напомним

К концу этой недели обучение по всей стране перевели в дистанционный формат.

Источник: УНН
Теги: Киевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.