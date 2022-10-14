В Киевской области учебные заведения еще неделю будут работать дистанционно

КИЕВ. 14 октября. УНН. Из-за высокой угрозы ракетных обстрелов учебные заведения Киевской области будут работать в дистанционном режиме до 21 октября. Об этом сообщила Киевская ОВА, передает УНН.

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"На следующей неделе, с 17 по 21 октября, учебные заведения Киевской области продолжат работать в дистанционном режиме. Такое решение приняли во время заседания оперативного штаба Совета обороны Киевской области 13 октября 2022 года. Оно обусловлено усиленной угрозой ракетных обстрелов со стороны российской федерации", – говорится в сообщении.

Детали

Речь идет о всех образовательных учреждениях любых форм собственности – общего среднего, дошкольного, профессионального (профессионально-технического) и профессионального высшего образования.

Напомним

К концу этой недели обучение по всей стране перевели в дистанционный формат.