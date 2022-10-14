Эрдоган после переговоров с путиным заявил, что Анкара и москва будут работать над газовым хабом

КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и москва будут совместно работать над строительством газового хаба, для этого подойдет регион Тракья на северо-западе Турции. Об этом турецкий лидер заявил в разговоре с журналистами, сопровождавшими его на саммите в Астане, пишет УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

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"Для такого распределительного центра, конечно, Тракья рассматривается как наиболее важное место для этого бизнеса", - сказал Эрдоган.

"Вместе с путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны работать вместе. Они проведут эту работу там", - сообщил он журналистам.

Детали

Так, по его словам, у Турции уже есть газовый хаб, который работает для удовлетворения внутренних нужд. А новый хаб будет нацелен на международные поставки.

"Для газового хаба будет определено наиболее подходящее место. У Турции уже есть газовый хаб, который работает для удовлетворения внутренних нужд. Ну а новый хаб будет нацелен на международные поставки. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции и российские ведомства проведут совместную работу и представят нам итоги, после чего будут предприняты конкретные шаги. Никаких задержек не планируем", - сказал Эрдоган.

Напомним

Накануне российский диктатор владимир путин рассказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции. По словам путина, это "была бы площадка не только поставок, но и определения цены".