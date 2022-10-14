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Формат обучения в школах на следующей неделе определят местные власти - Минобразования

Формат обучения в школах на следующей неделе определят местные власти - Минобразования

КИЕВ. 14 октября. УНН. На следующей неделе формат образовательного процесса будет определять самостоятельно местные власти и директора школ, учитывая ситуацию с безопасностью в конкретном регионе. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, передает корреспондент УНН.

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«На следующей неделе мы предложили принимать решения относительно формы образовательного процесса органам власти и директорам школ самостоятельно, учитывая ситуацию в том или ином регионе. То есть, вторую неделю форма образовательного процесса будет внедрена по решению военных администраций по рекомендации педагогических коллективов и директоров школ», – сообщил Витренко.

Что касается каникул, то в каждой школе они состоятся индивидуально, согласно графику учебного процесса. В некоторых регионах, из-за ситуации с безопасностью, местные власти приняли решение о досрочных каникулах.

Напомним

Из-за массовых обстрелов 10 октября обучение по всей стране было переведено в дистанционный формат до конца недели.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, война, школа, обучение
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