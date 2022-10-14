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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Новоназначенный посол Украины в Германии 15 октября приступит к работе - Bild

Новоназначенный посол Украины в Германии 15 октября приступит к работе - Bild

Алексей Макеев

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинский дипломат Андрей Мельник заявил, что возвращается в Киев. Новоназначенный посол Украины в Германии Алексей Макеев приступит к исполнению обязанностей уже завтра, 15 октября. Об этом сообщает Bild, информирует УНН.

Детали

«Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, с чистой совестью и чувством, что я исполнил свой долг перед Украиной. Спасибо вам, дорогие немецкие друзья, за ваше терпение», - написал Мельник в Twitter.

По данным Bild, его преемник Алексей Макеев приступит к выполнению своих обязанностей уже завтра.

Что предшествовало 

9 июля Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Германия, он прокомментировал свое увольнение. Дипломат заметил, что ему «непросто прощаться с Германией».

23 сентября президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Германии Алексея Макеева. Мельник занимал этот пост с 2014 года и отметился рядом резких высказываний в адрес руководства ФРГ. 

3 апреля Андрей Мельник обвинил президента ФРГ Франко-Вальтера Штайнмайера в чрезмерной близости к россии на фоне войны в Украине. В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel он обвинил политика «в паутине контактов» со страной-террористом.

Мельник намеревался извиниться перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем за то, что называл его «обиженной ливерной колбасой». Тогда он подверг резкой критике немецкого лидера за то, что тот отказался от поездки в Киев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, война, посол
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