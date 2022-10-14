Три "режима" за полдня: лукашенко говорит, что в беларуси все же ввели режим "повышенной террористической опасности"

КИЕВ. 14 октября. УНН. Белорусский правитель александр лукашенко заявил, что режим "повышенной террористической опасности" в беларуси все же был введен. Его цитируют российские и белорусские СМИ из Казахстана, пишет УНН.

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Так, СМИ отмечают, что в беларуси за полдня сменилось три "режима": сначала глава МИД страны Владимир Макей объявил о введении режима контртеррористической операции, впоследствии его отменил КГБ рб, а затем александр Лукашенко из казахстана объявил о введении "режима повышенной террористической опасности", как его описали росСМИ.

"Начали процедуры развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет армия беларуси, дополняемая частями российской федерации", - заявил лукашенко.

Дополнение

лукашенко решил провести скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности строевых частей, сообщило оппозиционное белорусское издание “Наша Ніва”.