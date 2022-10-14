Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,1280 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
24750

Три "режима" за полдня: лукашенко говорит, что в беларуси все же ввели режим "повышенной террористической опасности"

Три "режима" за полдня: лукашенко говорит, что в беларуси все же ввели режим "повышенной террористической опасности"

КИЕВ. 14 октября. УНН. Белорусский правитель александр лукашенко заявил, что режим "повышенной террористической опасности" в беларуси все же был введен. Его цитируют российские и белорусские СМИ из Казахстана, пишет УНН.

Детали

Так, СМИ отмечают, что в беларуси за полдня сменилось три "режима": сначала глава МИД страны Владимир Макей объявил о введении режима контртеррористической операции, впоследствии его отменил КГБ рб, а затем александр Лукашенко из казахстана объявил о введении "режима повышенной террористической опасности", как его описали росСМИ.

"Начали процедуры развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет армия беларуси, дополняемая частями российской федерации", - заявил лукашенко.

Дополнение

лукашенко решил провести скрытую мобилизацию для увеличения укомплектованности строевых частей, сообщило оппозиционное белорусское издание “Наша Ніва”.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, Лукашенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.