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На оккупированных территориях остаются 1075 школ - Минобразования

На оккупированных территориях остаются 1075 школ - Минобразования

КИЕВ. 14 октября. УНН. С освобождением оккупированных территорий все больше школьников могут приобщиться к украинскому образовательному процессу. Однако на этих территориях школы находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому дети учатся в онлайн-формате. При этом на оккупированных территориях остаются 1075 школ. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Количество школ, вовлеченных в украинский образовательный процесс, постоянно растет. На сегодняшний день это 12 923 школы, еще 1075 школ остаются на территории временной оккупации. На освободившихся территориях школы находятся в неудовлетворительном состоянии. Нарушая Женевскую конвенцию, оккупанты прятались в школах, поэтому образовательный процесс оффлайн и в смешанной форме обучения пока невозможен на данных территориях», – сообщил Витренко.

Напомним

Кабинет министров Украины одобрил постановление о переводе на бюджет студентов, которые находятся на временно оккупированных территориях или являются переселенцами.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, война, школа
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