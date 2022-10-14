На оккупированных территориях остаются 1075 школ - Минобразования

КИЕВ. 14 октября. УНН. С освобождением оккупированных территорий все больше школьников могут приобщиться к украинскому образовательному процессу. Однако на этих территориях школы находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому дети учатся в онлайн-формате. При этом на оккупированных территориях остаются 1075 школ. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, передает корреспондент УНН.

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«Количество школ, вовлеченных в украинский образовательный процесс, постоянно растет. На сегодняшний день это 12 923 школы, еще 1075 школ остаются на территории временной оккупации. На освободившихся территориях школы находятся в неудовлетворительном состоянии. Нарушая Женевскую конвенцию, оккупанты прятались в школах, поэтому образовательный процесс оффлайн и в смешанной форме обучения пока невозможен на данных территориях», – сообщил Витренко.

Напомним

Кабинет министров Украины одобрил постановление о переводе на бюджет студентов, которые находятся на временно оккупированных территориях или являются переселенцами.