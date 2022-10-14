Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,1280 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
24225

Ракетная атака на Киев: в больницах находятся 35 человек

Ракетная атака на Киев: в больницах находятся 35 человек

КИЕВ. 14 октября. УНН. В больницах Киева находятся 35 раненых в результате вражеских ракетных обстрелов 10 октября – треть госпитализированных в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня на лечении в стационарах медучреждений столицы находятся 35 человек, которые получили ранения. Почти треть госпитализированных, к сожалению, до сих пор в стабильно тяжелом состоянии", – написал Кличко.

Детали

По данным мэра, 10 октября на места, которые подверглись обстрелам, выезжали 50 карет "скорой". Госпитализировали тогда 43 человека, амбулаторно медики оказали помощь 23 людям.

Дополнение 

10 октября в Киеве из-за вражеских ракетных обстрелов погибли 7 человек. Начато уголовное расследование.

В результате массированной атаки в Киеве получили повреждения культурные и образовательные учреждения. Среди них – Музеи-квартиры Николая Бажана и Павла Тычины, Музей истории города Киева. Также повреждено здания университета Шевченко.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.