Ракетная атака на Киев: в больницах находятся 35 человек

КИЕВ. 14 октября. УНН. В больницах Киева находятся 35 раненых в результате вражеских ракетных обстрелов 10 октября – треть госпитализированных в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram, информирует УНН.

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"Сегодня на лечении в стационарах медучреждений столицы находятся 35 человек, которые получили ранения. Почти треть госпитализированных, к сожалению, до сих пор в стабильно тяжелом состоянии", – написал Кличко.

Детали

По данным мэра, 10 октября на места, которые подверглись обстрелам, выезжали 50 карет "скорой". Госпитализировали тогда 43 человека, амбулаторно медики оказали помощь 23 людям.

Дополнение

10 октября в Киеве из-за вражеских ракетных обстрелов погибли 7 человек. Начато уголовное расследование.



В результате массированной атаки в Киеве получили повреждения культурные и образовательные учреждения. Среди них – Музеи-квартиры Николая Бажана и Павла Тычины, Музей истории города Киева. Также повреждено здания университета Шевченко.