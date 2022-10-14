На вооружении рф осталось менее 30% высокоточных ракет – Данилов

КИЕВ. 14 октября. УНН. В распоряжении российской федерации осталось 25-28% высокоточных ракет – это от общего количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в интервью "Радио НВ" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН.

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"Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, которые остались на территории российской федерации. Речь идет именно о высокоточных ракетах, которые для нас несут наибольшие хлопоты. Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", – заявил Данилов.

Детали

Секретарь СНБО отметил, что уже близится момент, когда россия не сможет выпускать по Украине высокоточные ракеты, потому что ее армия становится только слабее.

Также Данилов сообщил, что в арсенале армии рф есть зенитные ракеты советского образца С-300, но их суммарное количество также уменьшилось после полномасштабного вторжения.

Напомним

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россия планирует уничтожить критическую инфраструктуру Украины, поэтому впереди украинцев ждет сложная зима.