Украинские аграрии собрали уже 64% нового урожая

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украинские аграрии намолотили 64% нового урожая, в частности, уже 121 тыс. тонн гречки, которой больше всего – в Сумской области, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

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"64% нового урожая собрали украинские аграрии по состоянию на середину осени. Это 27,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в частности, сбор пшеницы, ячменя и гороха уже завершен", - сообщили в министерстве.

Детали

Как сообщается, самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 60,4 ц/га. А вот самый большой намолот зерновых и зернобобовых в Одесской области – 2,6 млн тонн.

В тройку лидеров по сбору ячменя входят Одесский, Николаевский и Днепропетровский регионы. Там собрали от 535 тысяч тонн до 833 тысяч тонн. Аграрии Сумской области больше всего намолотили гречки – 15,3 тыс. тонн, за ними следуют Житомирская и Тернопольская области.

Заметим, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус указал, что темпы уборки поздних культур – гречки, кукурузы, подсолнечника, сои и сахарной свеклы – в Черниговской области существенно снизила дождливая погода сентября и начала октября.

Общая картина намолота зерновых и зернобобовых такова:

пшеницы обмолочено 4,7 млн ​​га (100%), намолочено 19,2 млн тонн (урожайность 41,0 ц/га);

ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), намолочено 5,6 млн тонн (урожайность 35,1 ц/га);

гороха обмолочено 111 тыс. га (100%), намолочено 256 тыс. тонн (урожайность 23,1 ц/га);

кукурузы на зерно обмолочено 228 тыс. га (5%), намолочено 996 тыс. тонн (урожайность 43,7 ц/га);

гречки обмолочено 87 тыс. га (74%), намолочено 121 тыс. тонн (урожайность 13,9 ц/);

проса обмолочено 36,4 тыс. га (81%), намолочено 83 тыс. тонн (урожайность 22,7 ц/га).

Подсолнечника намолочено 4,5 млн. Больше всего в Кировоградской области – 806 тыс. тонн. Сбор этой культуры продолжается, сейчас он проведен на площади 2,2 млн га (46%).

Сои намолотили 1 млн тонн при урожайности 25,8 ц/га, площадь сбора – 389 тыс. га, (26%). Самый большой намолот в Полтавской области – 198 тыс. тонн.

Сахарной свеклы накопано 2,6 млн тонн сладких корней при урожайности 474 ц/га. Больше всего в Винницкой области – 731 тыс. тонн. В общей сложности свеклы выкопаны на площади 54 тыс. га, (30%).

Сбор рапса завершен на площади 1,1 млн га. Намолочено 3,2 млн. тонн семян при урожайности 28,9 ц/га. Лидером является Хмельницкая область, там собрали 343 тыс. тонн.