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Госбюджет пополнился на 23,4 млн грн. Favbet оплатил лицензию

Госбюджет пополнился на 23,4 млн грн. Favbet оплатил лицензию

КИЕВ. 14 октября. УНН. Несмотря на войну, Favbet как ответственная компания продолжает платить налоги и пополняет государственный бюджет. Так, на прошлой неделе украинская компания Favbet оплатила государственному бюджету 23,4 млн грн за второй год действия лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, пишет УНН.

Официальный источник также добавил, что информация подтверждена Государственным казначейством.

Согласно закону об игорном бизнесе, все денежные поступления будут направлены на поддержку медицины, спорта, науки, культуры и образования страны. Таким образом операторы азартных игр поддерживают развитие национальной экономики и заявляют о себе как о социально ответственном бизнесе.

«В условиях войны каждый должен прилагать максимум усилий для достижения победы. Сегодня ответственный бизнес оказывает системную и консолидированную помощь армии и пострадавшему в результате войны населению. Наша команда прилагает все возможные усилия для достижения победы. Одним из важнейших аспектов помощи в сегодняшней войне является финансовая поддержка в форме лицензионных платежей, подтверждающая решительную поддержку государства и значительный вклад в совместную борьбу», — комментирует Head of Ukraine Legal Favbet Михаил Приходько.

Группа компаний Favbet совместно с благотворительным фондом FAVBET Foundation активно помогают защитникам. Специально для ВСУ был передан внедорожник и очередная партия дронов. В частности, компания Favbet неоднократно поддерживала украинских бойцов — запустила благотворительную промо-компанию «Прокачка авто для ВСУ», а в честь своего дня рождения в FAVBET отказались от празднования и сделали подарок украинским воинам, купив для нескольких подразделений 23 дрона.

Кроме того, FAVBET Foundation также обеспечивает перевозку гуманитарной помощи, покупает комплекты амуниции ТРО и ВСУ и открыл специальный Центр адаптации для переселенцев из Украины в Хорватии, где можно изучать хорватский, а также получить бесплатную психологическую и юридическую помощь.

Источник: УНН
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