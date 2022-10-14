Украина экспортировала 7,4 млн тонн продукции "зерновым коридором": отправила еще три судна

КИЕВ. 14 октября. УНН. Украина экспортировала уже 7,4 млн тонн агропродукции "зерновым коридором", сегодня из украинских портов на Черном море вышли еще три судна. Об этом сообщает Мининфраструктуры, пишет УНН.

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"3 судна из 84 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы. Они направляются к потребителям в Африке и Азии", - сообщили в ведомстве.

Детали

Среди них балкеры SUPER ARSENAL, которые доставят 27,5 тыс. тонн кукурузы в Тунис, и SEA LUCK, которые доставят 13,5 тыс. тонн пшеницы в Алжир.

"С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7,4 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 334 судна с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки", - отметили в министерстве.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, заходящих и выходящих из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Таким образом, коридор заработал в обе стороны.