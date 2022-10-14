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Делай свое: "МХП-Громаде" выделил более 6 млн грн в поддержку бизнес-проектов

Делай свое: "МХП-Громаде" выделил более 6 млн грн в поддержку бизнес-проектов

КИЕВ. 14 октября. УНН. В рамках конкурса “Делай свое” благотворительный фонд “МХП-Громаде” выделил более 6 млн грн на гранты для микробизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе МХП, пишет УНН.

Детали

За 4 месяца Фонд поддержал 74 бизнес-проекта из 11 областей. Предприниматели уже воплощают свои инициативы в жизнь: шьют спецодежду, производят крафтовые соки и мороженое, сушат и продают фрукты и овощи. Также гранты получили 12 проектов в сфере энергетической безопасности. 

Цитата

“В сложные времена хорошо видны светлые люди. А еще – важные проекты для громад и бизнеса, которые вдохновляют и позволяют развиваться. Поэтому благотворительный Фонд "МХП-Громаде" стал одним из первых, еще весной объявивших о предоставлении грантов микробизнесу. Потому что восстанавливать экономику следует не после победы, а уже сегодня”, - говорится в сообщении.

История конкурса бизнес-идей “Делай свое”

Грантовый конкурс для бизнес-проектов сельских предпринимателей при финансовой поддержке МХП стартовал в 2016 году. Тогда он назывался "Село. Шаги к развитию". За время действия конкурса более 300 человек смогли положить начало бизнесу в сельской местности, получив грантовую поддержку на сумму более 16 млн гривен. В 2020-м конкурс переименовали в "Делай свое" и расширили географию проведения.

Конкурс “Делай свое” реализуется в таких областях: Винницкая, Черкасская, Днепропетровская, Киевская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская, Сумская и Волынская области.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

Источник: УНН
Теги: МХП
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