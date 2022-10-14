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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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рашисты расстреляли дирижера областной филармонии в Херсоне: открыто производство

рашисты расстреляли дирижера областной филармонии в Херсоне: открыто производство

КИЕВ. 13 октября. УНН. Российские оккупанты расстреляли в собственном доме в Херсоне дирижера оркестра областной филармонии, из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. Открыто производство. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

«По данным следствия, представители страны-агрессора расстреляли в собственном доме в городе Херсоне дирижера оркестра областной филармонии из-за того, что он отказался с ними сотрудничать. До этого они угрозами пытались склонить мужчину к сотрудничеству», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Кроме того, отмечается, что в настоящее время правоохранители принимают меры, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовного преступления.

Дополнение

Российские оккупанты забрали депутата Херсонского областного совета Чухлядь Михаила Михайловича.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область
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