"Смелые. Отважные. Непокоренные": Резников поздравил защитников и защитниц Украины

КИЕВ. 14 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил граждан Украины с Днем защитников и защитниц Украины, передает УНН.

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«Смелые. Отважные. Непокоренные. Поздравляю защитников и защитниц Украины с праздником! В этом году оно особенное. С момента восстановления Независимости чуть ли не впервые так глубоко осознали - Украина будет жить только тогда, если ее будет кому защищать. Больше всего. С оружием, ценой собственной жизни, отдавая самое дорогое», – указал он.



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Глава оборонного ведомства добавил, что раньше этот день был источником силы, которой мы подпитывались из славных традиций. Покров как покровительство высших сил, казацкая победа, самоотверженность воинов УПА.

«Сегодня все, кто защищает Украину, доказали – мы больше не «славных прадедов великих правнуков плохи». Те, кто дают отпор страшному врагу, теперь в одном ряду с самыми знаменитыми украинцами всех времен. Открыта новая страница летописи. Он не прервется, пока украинцы будут в единстве защищать свою землю ради памяти мертвых, счастья живых, лучшей судьбы для нерожденных. Склоняю голову в уважение тех, кто погиб в этой борьбе. Горжусь тысячами мужчин и женщин, уже изменивших мир», - подчеркнул Резников.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября в видеообращении поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Днем защитников и защитниц Украины