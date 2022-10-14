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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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В рф осталось 609 высокоточных ракет дальнего радиуса - Резников

В рф осталось 609 высокоточных ракет дальнего радиуса - Резников

Алексей Резников

КИЕВ. 14 октября. УНН. С 1844 ракет дальнего радиуса, которые были на вооружении в рф в начале полномасштабного вторжения, по состоянию на 12 октября их осталось 609. Такие данные в своем Твиттере привел министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Детали

Министр обороны привел статистику использования россией высокоточных ракет дальнего радиуса действия с начала полномасштабного вторжения до 12 октября включительно. Согласно данным, в россии было около 900 баллистических ракет “Искандер”, около 500 крылатых ракет морского базирования “Калибр” и 444 крылатых ракет воздушного базирования (Х-101 и Х-555).

По состоянию на 12 октября в распоряжении рф оставалось 124 “Искандера”, 272 “Калибра” и 213 ракет Х-101 и Х-555, а значит в общей сложности 609 высокоточных ракет дальнего радиуса действия. В феврале это количество составило 1844 штук.

«Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных объектов. Два вывода: 1) военное поражение россии неизбежно; 2) россия – террористическое государство», – написал Резников.

Напомним

российская армия имеет на вооружении 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 и планирует закупить еще несколько тысяч.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ракета, война, Алексей Резников
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