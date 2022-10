В рф осталось 609 высокоточных ракет дальнего радиуса - Резников

КИЕВ. 14 октября. УНН. С 1844 ракет дальнего радиуса, которые были на вооружении в рф в начале полномасштабного вторжения, по состоянию на 12 октября их осталось 609. Такие данные в своем Твиттере привел министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Детали

Министр обороны привел статистику использования россией высокоточных ракет дальнего радиуса действия с начала полномасштабного вторжения до 12 октября включительно. Согласно данным, в россии было около 900 баллистических ракет “Искандер”, около 500 крылатых ракет морского базирования “Калибр” и 444 крылатых ракет воздушного базирования (Х-101 и Х-555).

По состоянию на 12 октября в распоряжении рф оставалось 124 “Искандера”, 272 “Калибра” и 213 ракет Х-101 и Х-555, а значит в общей сложности 609 высокоточных ракет дальнего радиуса действия. В феврале это количество составило 1844 штук.

Demilitarization of russia.

При использовании высоких позиций missiles proti civilian objects of Ukraine, aggressor statue reduces its ability strike the military targets. Две conclusions:

- Russia's military defeat is inevitable;

– Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/KHeM7AaGlb