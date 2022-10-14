Выезд из оккупированной Запорожской области: каждый день россияне выпускают до 30 авто

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты выпускают через вражеский блокпост в Васильевке Запорожской области только 20-30 автомобилей в день, раньше могли выехать более тысячи человек. Об этом во время брифинга сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

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"Сегодня террор есть и из-за эвакуации, которой почти нет. Раньше через линию разграничения в Васильевке ежедневно могло выехать более тысячи наших жителей со всех временно оккупированных территорий: Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей. Пока такой возможности нет, потому что рашисты выпускают только 20-30 автомобилей ежедневно, не больше. Есть дни, когда не выпускают вообще", - рассказал Федоров.

Он добавил, что оккупанты постоянно меняют правила выезда – прошлые субботы и воскресенья они объявили выходными днями.

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12 октября Иван Федоров сообщал, что выезд через Крым закрыт, а выезд через Васильевку в сторону Запорожья ограничен. В очереди на вражеском блок-посте было 4 тыс. человек. Через 10 дней выпустили 200 человек. Альтернативный путь – через Бердянск и Новоазовск.