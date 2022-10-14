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Ракетный обстрел дома и челночной станции в Николаеве: погибли восемь человек

Ракетный обстрел дома и челночной станции в Николаеве: погибли восемь человек

КИЕВ. 14 октября. УНН. В результате ракетного обстрела жилого дома и спасательной челночной станции в Николаеве 13 октября погибли восемь человек. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.

Цитата

"Спасатели завершили поисковую операцию под завалами жилого дома, куда попала российская ракета. В 14:30 они достали тело последнего погибшего", - написал Сенкевич.

Детали

Мэр отметил, что всего из-под завалов дома деблокированы тела шестерых погибших.

"Таким образом, в результате российской атаки 13 октября погибли 8 николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на челночной станции во время дежурства. Повреждения получили 4 многоэтажки. В одной из них, куда попала ракета, два подъезды аварийные", - сообщил Сенкевич.

Дополнение

13 октября оккупанты массированно обстреляли Николаев – попали в пятиэтажный жилой дом. Также российская ракета попала в спасательную челночную станцию ​​Николаева.

Источник: УНН
Теги: война, Николаев и Николаевская область
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