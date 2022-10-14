В ЕС заморозили 17,4 млрд евро российских активов

КИЕВ. 14 октября. УНН. ЕС заморозил 17,4 млн активов российских олигархов. Об этом со ссылкой на данные еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

Оперативная группа ЕС "freeze and seize", связанная с санкциями по войне в Украине, "на данный момент смогла заморозить около 17,4 млн евро в Европейском Союзе", заявил комиссар Дидье Рейндерс по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров юстиции в Люксембурге.

Из этих сумм "90% соответствует тому, что было конфисковано в семи государствах-членах, поэтому важно, чтобы все государства продолжали правильно применять санкции и продолжали отчитываться перед Еврокомиссией по замороженным активам".

Дополнение

В Украине конфискуют более 900 объектов, принадлежащих россии.