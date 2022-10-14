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Призыв уменьшить потребление электроэнергии остается актуальным – Шмыгаль

Призыв уменьшить потребление электроэнергии остается актуальным – Шмыгаль

КИЕВ. 14 октября. УНН. В результате вражеских ракетных обстрелов пропускная способность магистральных энергетических сетей в Украине снижена, поэтому призыв уменьшить потребление электроэнергии остается актуальным. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки российских террористов 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. Сейчас наша энергосистема работает стабильно", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена.

"Энергетикам нужно время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей. В течение этого времени критически необходимо снижать нагрузку на сети во избежание аварий. Поэтому актуальным остается призыв добровольно уменьшить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления", – рассказал премьер-министр.

Напомним

По состоянию на 12 октября после массированной ракетной атаки на Украину электроснабжение восстановили почти для четырех тысяч населенных пунктов и миллионов потребителей.

А 13 октября сообщили, что почти полностью восстановили мобильную связь.

Источник: УНН
Теги: свет, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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