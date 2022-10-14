Не справляется со "спецоперацией": росСМИ нашли замену Шойгу

КИЕВ. 14 октября. УНН. Западная разведка и СМИ уже не раз сообщали о том, что министра обороны страны-агрессора сергея шойгу могут заменить из-за продолжительных российских неудач на фронте. Сегодня российские издания сообщили имя предполагаемой замены министра, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, речь о некоем Алексее Дюмине, возглавляющем Тульскую область. Об этом сообщает издание «Вёрстка» со ссылкой на некие источники «близкие к руководству страны».

Сообщается, якобы в числе лоббистов этого назначения рамзан кадыров и евгений пригожин. кадыров якобы называет Дюмина «старшим братом» и именно его хотел бы видеть во главе Минобороны.

Дюмин получил звание героя россии за участие в войне с Украиной в 2014 году. Как пишут РосСМИ, точная его миссия неизвестна — есть версия, что именно он эвакуировал беглого президента виктора януковича. В 2014-м его карьера пошла резко вверх, и вскоре он стал замминистра обороны.

Ранее

По данным Института изучения войны (ISW), растущая внутренняя критика в россии "частичной мобилизации", вероятно, заставляет российского президента владимира путина обвинять в неудачах министерство обороны рф и, в частности, министра обороны россии сергея шойгу.

В частности, в ISW упомянули, что с критикой минобороны россии вышел в частности и председатель комитета госдумы рф по обороне генерал-полковник в отставке андрей картаполов - "еще один удар по шойгу".

"Один российский милблогер заявил, что комментарии картаполова демонстрируют, что шойгу скоро будет "снесен" и "признан главным виновником" военных неудач россии", - указывают в Институте.