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В Украине определили механизм прекращения трудового договора при смерти работодателя

В Украине определили механизм прекращения трудового договора при смерти работодателя

КИЕВ. 14 октября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок прекращения трудового договора в случае смерти работодателя. Определена подробная процедура и алгоритм действий работника. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Утвержден Порядок прекращения трудового договора в случае смерти работодателя — физического лица или вступления в законную силу решения суда о признании такого физического лица безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим. Определена детальная процедура и алгоритм действий работника, желающего прекратить трудовой договор в связи со смертью работодателя - физического лица или вступление в законную силу решения суда о признании такого физического лица безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим», - сообщил Мельничук.

Детали

По его словам, установлены обязанности и полномочия центров занятости в случае подачи работником заявления о прекращении трудового договора на основании пункта 8-1 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде.

«Урегулированы особенности взаимодействия центров занятости с Пенсионным фондом и Государственной налоговой службой», – добавил Мельничук.

Дополнение

Верховная Рада приняла закон относительно упрощения регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшения административной нагрузки на предпринимательскую деятельность.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, трудоустройство, работа
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