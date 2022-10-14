Киевляне получат до 1500 грн по случаю Дня защитников и защитниц: детали

КИЕВ. 14 октября. УНН. По случаю Дня защитников и защитниц Украины отдельные категории киевлян получат от 900 до 1500 грн. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует УНН.

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"Одноразовую адресную материальную помощь, согласно распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко, получат киевляне и внутренне перемещенные лица, зарегистрированные и фактически проживающие в Киеве", – говорится в сообщении.



Детали



1500 гривен получат:

• киевляне – члены семей лиц, которые участвовали в АТО, которые погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции.

• киевляне – члены семей лиц, которые погибли из-за ранений во время Революции Достоинства. Также, если члену семьи посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество и патриотизм во время событий 2014 года.

• киевляне – члены семей лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО, национальную безопасность и оборону (в том числе волонтеры) и погибли или пропали без вести.

• киевляне – члены семей погибших (умерших) бойцов-добровольцев, участвовавших в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины.

1100 гривен получат:

• киевляне, включенные в список лиц, которые при участии в массовых акциях общественного протеста получили тяжкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

1000 гривен получат:

• киевляне, защищавшие независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимавшие непосредственное участие в АТО.

• киевляне – бойцы-добровольцы, принимавшие участие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины;

• киевляне, включенные в перечень лиц, которые при участии в массовых акциях общественного протеста получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

900 гривен получат:

• киевляне, которые включены в список лиц, которые при участии в массовых акциях общественного протеста получили легкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Как отметили, лица, которые относятся одновременно к нескольким категориям, получат одну выплату в большем размере. Единовременная адресная социальная материальная помощь не выплачивается лицам, которые находятся на полном государственном содержании.

Дополнение

Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень громад, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут осуществляться выплаты.