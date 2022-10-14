Кабмин утвердил соглашение о безвизе с Индонезией

КИЕВ. 13 октября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение между Кабмином и правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

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«Утверждено Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований», – написал Мельничук.

Детали

По его словам, соглашением предусмотрена возможность граждан государств договорных сторон, пользующихся действительными паспортами для выезда за границу, въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз сроком: до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию; до 30 дней в течение 60 дней для поездок граждан Республики Индонезия в Украину.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подписали соглашение о безвизе между Украиной и Индонезией.