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На восстановление Киевской и Сумской области после оккупации выделено 357 млн грн

На восстановление Киевской и Сумской области после оккупации выделено 357 млн грн

КИЕВ. 14 октября. УНН. Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 300 млн грн для Киевской и 57 млн грн для Сумской областей на первоочередное восстановление. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.

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«Правительство сегодня выделило из резервного фонда 300 млн грн для Киевской и 57 млн грн для Сумской областей на первоочередное восстановление. Это позволит быстро отремонтировать критически необходимые объекты инфраструктуры, которые были разрушены во время оккупации и во время последних ракетных обстрелов», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 млн евро, которые направят на ремонт поврежденной от ракетных ударов энергетической инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, война, Сумы и Сумская область
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