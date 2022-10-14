РосСМИ сообщают о мобилизационных облавах в москве и петербурге

КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские СМИ сообщили в пятницу, что в москве и санкт-петербурге полиция рф вручает мужчинам повестки в рамках объявленной в стране «частичной мобилизации», устраивая облавы, пишет УНН.

Детали

Так, фото и видео из опубликовали у себя сразу несколько Telegram-каналов.

Как пишет телеграм-канал ASTRA, в москве сообщают о массовых облавах на мужчин на улицах. Сотрудники полиции вручают повестки в метро, на остановках и на улице.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» также опубликовал подборку видео и фотографий с полицейскими у станций метро Марьина Роща, Новокосино, Алексеевская, Алтуфьево, Ботанический сад, Бибирево и Щелковская в москве.

По данным телеграм-канала Baza, облавы проходят в Санкт-Петербурге в подъездах жилых домов - повестки раздают в том числе в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк».

Напомним

21 сентября российский президент владимир путин объявил о "частичной мобилизации" в рф.

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