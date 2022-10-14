Опрос: стало известно, откуда украинцы за границей узнают о событиях в стране

КИЕВ. 14 октября. УНН. Более половины украинцев, живущих в Польше в связи с полномасштабной войной рф, узнают информацию о событиях в Украине из популярных мессенджеров, только 0,9% украинцев смотрят украинское ТВ в Польше. Такие данные предоставило агентство Gremi Personal, сообщает УНН.

Детали



Согласно данным, 69,3% украинцев в Польше узнают о событиях в Украине из мессенджеров и социальных медиа - Тelegram, Viber, Facebook, TikTok. 21,8% говорят, что получают новости от родственников или знакомых из Украины. 6,7% беженцев ищут оперативную информацию в известных украинских онлайн-изданиях. В то время узнают о событиях в Украине из польских СМИ всего 1,43% респондентов.



Цитата



"Сразу после недавнего массированного ракетного удара по украинским городам мы спросили у трудоустроенных нами украинцев относительно источников получения новостей о событиях на Родине. Ведь страх за близких и оставшихся под угрозой ракет родственников должен ускорять реакцию поиска информации и внимательнее относиться к медиаресурсам. Именно из-за скорости в этом вопросе лидируют соцсети", - подчеркнула директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

В агентстве добавили, что польские медиа для абсолютного большинства украинцев не представляют интереса. Это свидетельствует о том, что граждане Украины остаются в украинском информационном поле, несмотря на то, что длительное время фактически находятся за ее пределами.

Напомним

Украина совместно с Европейским Союзом создала информационную справку о правах, возможностях и обязанностях граждан Украины, выехавших в ЕС из-за агрессивной войны рф.