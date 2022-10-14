На нужды ВСУ, фронта и тыла работают более 3 тыс. предприятий в Украине - Шмыгаль

КИЕВ. 14 октября. УНН. В Украине для мобилизационных потребностей экономики сейчас работает более 3 тысяч предприятий. Они обеспечивают потребности ВСУ, военных формирований и критически важного участка фронта и тыла. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Украинская экономика уже работает на военных рельсах. Государство сейчас стало одним из главных заказчиков, в том числе и у частного сектора. Для мобилизационных потребностей экономики сейчас работает более 3 тысяч предприятий», – сообщил Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что эти предприятия, учреждения и организации обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины, военных формирований и критически важного участка фронта и тыла.

Дополнение

В Украине можно купить военные облигации в электронном сервисе государственных услуг "Дія".