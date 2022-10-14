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Правительство одобрило концепцию внедрения "умных сетей" в Украине

Правительство одобрило концепцию внедрения "умных сетей" в Украине

КИЕВ. 13 октября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил концепцию внедрения “умных сетей” в Украине до 2035 года, которая направлена на создание условий для внедрения современных технологий в электроэнергетике. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Одобрена Концепция внедрения “умных сетей” в Украине до 2035 года. Концепция направлена на создание условий для внедрения современных технологий в электроэнергетике, а также обеспечения улучшения надежности и качества электроснабжения потребителей электрической энергии", - написал Мельничук.

Дополнение

Европейский инвестиционный банк перевел Украине дополнительные 550 млн евро, которые направят на ремонт поврежденной от ракетных ударов энергетической инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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