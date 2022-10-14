Кабмин будет создавать программы помощи украинскому бизнесу и в 2023 году

КИЕВ. 14 октября. УНН. Кабинет Министров Украины в 2023 году продолжит реализовывать программы помощи украинскому бизнесу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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"В 2023 году правительство продолжит программы помощи украинскому бизнесу, чтобы постепенно восстанавливать нашу экономику", – сказал Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр отметил, что сильная и устойчивая экономика – это один из столпов для победы над врагом. Кроме того, он сообщил, что правительство продолжает поддерживать бизнес через программы льготного кредитования.

"За период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выданы ссуды на 54 млрд грн для более чем 13,5 тысячи бизнесов", – отметил Шмыгаль.

По его словам, в рамках программы выплат по найму переселенцев правительство уже выплатило примерно 150 млн грн.

"Речь идет о более чем 13 тысячах работников, которые получили работу", – добавил Шмыгаль.

Также он сообщил, что по программе "еРабота" уже выдано более тысячи грантов.

”250 млн грн на микробизнес. Еще 320 млн грн на создание почти 50 новых производств в сфере переработки. Это пищевые и мебельные производства, обработка древесины и металла, производство электрического и машинного оборудования. То есть уже сейчас речь идет о создании тысяч новых рабочих мест, и это только старт программы", – рассказал премьер-министр.

Напомним

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