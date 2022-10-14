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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Украина нарастила экспорт зерна в октябре

Украина нарастила экспорт зерна в октябре

КИЕВ. 14 октября. УНН. С начала нового маркетингового года, который начался 1 июля, Украина отправила на экспорт уже 10,5 млн тонн зерна, при чем нарастила экспорт зерна в октябре против соответствующего периода прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минагрополитики.

Детали

По приведенным данным, по состоянию на 14 октября, в 2022/23 маркетинговом году Украина экспортировала 10,535 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 33,9% меньше, чем на аналогичную дату 2021/22 МГ.

При этом в октябре экспортировано уже 1,842 млн тонн зерна, что на 16,51% больше, чем за тот же период в прошлом году.

В частности, в 2022/23 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы – 3,842 млн тонн;
  • ячменя – 895 тыс. тонн;
  • ржи – 4,7 тыс. тонн;
  • кукурузы – 5,76 млн тонн.

Экспорт муки составил 27,4 тыс. тонн.

Напомним

Украина экспортировала уже 7,4 млн тонн агропродукции "зерновым коридором".

Источник: УНН
Теги: экспорт, зерно, Минагрополитики
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