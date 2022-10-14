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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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МККК ответил Ермаку на ультиматум о поездке в Еленовку

МККК ответил Ермаку на ультиматум о поездке в Еленовку

КИЕВ. 14 октября. УНН. Международный Комитет Красного Креста ответил на требование украинских властей немедленно направить миссию в колонию в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные. В организации заявили, что готовы выполнить требование, но им необходимо получить доступ «на местах», пишет УНН со ссылкой на заявление МККК.

Цитата

«Мы хотим подчеркнуть, что наши команды готовы на месте - и готовы уже несколько месяцев - посетить пенитенциарное учреждение в Еленевке и любое другое место, где содержатся военнопленные. Однако, помимо получения разрешения на доступ от высокопоставленных лиц, это требует практических договоренностей, которые должны быть реализованы на местах. Мы не можем силой попасть в место содержания под стражей или интернирования, куда нас не пустили», - сказано в заявлении.

Детали

Как отмечают в организации, все государства обязались соблюдать Женевские конвенции, согласно которым предоставление МККК доступа для посещения военнопленных является юридическим обязательством.

«Наша миссия может быть выполнена только при условии координации усилий со сторонами конфликта. И мы просим их и международное сообщество поддержать отведенную нам роль», - заявили в Комитете.

Напомним

Накануне руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина дала Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные.

Источник: УНН
Теги: Россия, МКЧХ, Украина, война, пленные
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