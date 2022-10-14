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"У россии союзников не прибавилось" - политолог прокомментировал резолюцию ООН по территориальной целостности Украины
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Из Украины эвакуировали еще 22 украинцев на лечение в клиники Европы

Из Украины эвакуировали еще 22 украинцев на лечение в клиники Европы

КИЕВ. 14 октября. УНН. На этой неделе удалось эвакуировать и доставить на специализированное лечение еще 22 пациента, которых приняли в медицинских учреждениях Германии, Нидерландов, Дании и Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует УНН.

Цитата

«Министерство здравоохранения Украины вместе с Европейской комиссией организовали эвакуационные рейсы для граждан Украины, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии», - говорится в сообщении.

Детали

В Минздраве отмечают, что в составе группы эвакуировали пострадавших граждан с минно-взрывными травмами. Немало пациентов с востока страны и прифронтовых территорий, которые получили травму в результате вражеских обстрелов.

Также в группе есть гражданские лица с онкологическими заболеваниями из Днепропетровской, Львовской, Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областей. Все они нуждаются в продолжении специализированного лечения и последующей реабилитации.

Международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи Минздрава Украины обеспечивают транспортировку пациентов от больницы в прифронтовой территории через львовский медицинский хаб к аэродрому в Польше. Далее воздушные госпитали или специальный авиатранспорт транспортируют украинцев в страны Европы для специализированного лечения.

Дополнение

В начале октября удалось эвакуировать на лечение за границу 28 пациентов, их доставили на специализированное лечение в медицинские учреждения Германии, Норвегии, Австрии, Нидерландов, Польши, Швеции и Ирландии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Минздрав, военные, лечение
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