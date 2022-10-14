"Слуге народа" Колиснык сообщили о подозрении в недостоверном декларировании на более чем 4,4 млн грн

КИЕВ. 14 октября. УНН. Народному депутату от «Слуги народа» Анне Колиснык сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию на более чем 4,4 млн грн. Она не внесла сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и авто. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Хотя в САП не указывают фамилию и город, УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, что речь о нардепе от «Слуги народа» Анне Колиснык.

Цитата

"14 октября 2022 года по поручению руководителя САП прокурором уведомлено о подозрении народного депутата Украины IХ созыва в преднамеренном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что досудебным расследованием, которое начато по материалам НАПК и осуществляется детективами НАБУ, установлено, что народный депутат в декларации за 2020 год не указала две квартиры в столице общей стоимостью более 3,5 млн гривен и находившихся у нее автомобиль в использовании.

"Также выяснилось, что нардеп не внесла сведения о нежилых помещениях, расположенных в г. Харьков, принадлежащих ей на праве собственности. В целом, народный депутат не задекларировала движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 4,4 млн гривен, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушила требования пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - информирует САП.

Так, на сегодняшний день действия народного депутата квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции, действующей до 21.07.2021).

Дополнение

Бывшему народному депутату от ОПЗЖ Илье Киве заочно сообщили о подозрении в недекларировании квартиры стоимостью свыше 4 млн грн.